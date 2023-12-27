В ГИБДД ХМАО сообщили, как зарегистрировать авто и получить права в праздничные дни

Жители ХМАО смогут зарегистрировать автомобиль и получить водительские права в праздничные дни. Обратиться в межрайонный регистрационно-экзаменационный отдел (МРЭО) ГИБДД можно будет 30 декабря 2023 года, а также 3, 4 и 5 января 2024 года, сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

«В новогодние праздничные дни прием граждан по вопросам регистрации транспортных средств и выдачи водительских удостоверений в МРЭО ГИБДД УМВД России по ХМАО – Югре будет осуществляться 30 декабря (сокращенный день до 15:00), 3, 4 и 5 января 2024 года в соответствии с установленным режимом работы», - пояснили в пресс-службе ведомства.