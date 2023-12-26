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В ХМАО новым гражданам страны вручили повестки в военкомат

В Ханты-Мансийске получившим российское гражданство мужчинам вручили повестки в военкомат

В ХМАО новым гражданам страны вручили повестки в военкомат
Фото: телеграм-канал "Полиция Югры"

В Ханты-Мансийске мужчинам, получившим российское гражданство, вручили повестки в военкомат. Как сообщает телеграм-канал окружного УМВД, церемония вручения паспортов прошла в торжественной обстановке в МОМВД России «Ханты-Мансийский». Документы получили семь мужчин из стран ближнего зарубежья.

«После этого представители военкомата выдали новым гражданам России повестки в военкомат. Там они должны встать на воинский учёт и в перспективе пройти службу в ВС РФ. После вручения повесток их поздравили с получением главного документа гражданина Российской Федерации», - сказано в сообщении.

В конце лета председатель Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте России (СПЧ) Валерий Фадеев предложил ставить иностранцев на воинский учет при выдаче им российского гражданства. «Очень часто, к сожалению, мужчины мигранты получают российский паспорт, а встать на воинский учет в военкомат забывают. И это неправильно», ― сказал Фадеев.

В последнее время в российских регионах регулярно проводятся рейды по выявлению иностранцев призывного возраста, которые получили гражданство, но не встали на воинский учет.


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Сегодня в 13:16, просмотров: 94, комментариев: 0
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              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
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            }
            [1]=>
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          }
        }
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          [0]=>
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            [0]=>
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        }
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        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
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          [0]=>
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            [0]=>
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        NULL
      }
    }
  }
}
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