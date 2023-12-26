В Ханты-Мансийске получившим российское гражданство мужчинам вручили повестки в военкомат

В Ханты-Мансийске мужчинам, получившим российское гражданство, вручили повестки в военкомат. Как сообщает телеграм-канал окружного УМВД, церемония вручения паспортов прошла в торжественной обстановке в МОМВД России «Ханты-Мансийский». Документы получили семь мужчин из стран ближнего зарубежья.

«После этого представители военкомата выдали новым гражданам России повестки в военкомат. Там они должны встать на воинский учёт и в перспективе пройти службу в ВС РФ. После вручения повесток их поздравили с получением главного документа гражданина Российской Федерации», - сказано в сообщении.

В конце лета председатель Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте России (СПЧ) Валерий Фадеев предложил ставить иностранцев на воинский учет при выдаче им российского гражданства. «Очень часто, к сожалению, мужчины мигранты получают российский паспорт, а встать на воинский учет в военкомат забывают. И это неправильно», ― сказал Фадеев.

В последнее время в российских регионах регулярно проводятся рейды по выявлению иностранцев призывного возраста, которые получили гражданство, но не встали на воинский учет.