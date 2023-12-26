Хирург из Когалыма сумел сохранить руку пациенту с сильным ранением от ножа

В Когалыме молодой врач спас руку 22-летнему горожанину. Пациент попал на операционный стол с ножевым ранением, в тяжелейшем состоянии после большой кровопотери. Хирург Мамедрагимов Мамедрагим Низам оглы более трех часов сшивал сосуды.

Доктор сосредоточился на основной задаче – сохранить руку пациента и предотвратить потерю крови. Он совместно с дежурным врачом Талехом Юсифовым и заведующим хирургическим отделением Дмитрием Гусевым сделал все возможное, чтобы найти и прошить пораженный участок. Врач отмечает, что успешная операция – это работа не только одного хирурга, но целой слаженной команды врачей, медицинских сестер и младшего медицинского персонала и благодарит каждого за успешную и правильную проделанную работу.

Новый хирург городской больницы недавно окончил ординатуру в Государственной медицинской академии Ханты-Мансийска. Его история полна вдохновения и решимости, и она началась после того, как сам он пережил в детстве несколько операций. После полного выздоровления, он принял решение стать врачом, похожим на доктора, который его вылечил. Это знакомство с миром медицины исцелило его и вдохновило на стремление помогать другим. Изначальный интерес к области хирургии складывался еще со школьных лет, но болезнь лишь укрепила его решимость и воздала должное его воодушевлению.