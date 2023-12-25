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Чем можно заразиться при употреблении в пищу некачественной рыбы

Югорчанам рассказали, как не заразиться при употреблении рыбы

Чем можно заразиться при употреблении в пищу некачественной рыбы
Фото: ru.freepik.com

Рыба — источник диетического белка и множества полезных микроэлементов, поэтому ее рекомендуют регулярно добавлять в свой рацион. Однако некачественный или неправильно приготовленный продукт может стать причиной опасных болезней. Чаще всего встречаются гельминтозы, поскольку у рыб паразитирует большое количество паразитов, которые являются патогенными для человека.

Какие гельминтозы передаются через рыбу

Паразитические черви используют пресноводную рыбу в качестве промежуточного хозяина, в теле которого они могут развиваться и достигать инвазионной стадии для человека или других млекопитающих. Самые частые гельминтозы, которые передаются через рыбу:

1. Описторхоз. Широко распространенный на территории РФ трематодоз, который у человека поражает желчный пузырь, желчевыводящие пути и протоки поджелудочной железы. Описторхоз нарушает работу пищеварительной системы, при хроническом течении может вызывать опасные осложнения и повышать риск развития рака гепатобилиарной зоны.

2. Клонорхоз. Еще один вариант трематодоза печени, который по типу поражения и клиническим проявлениям схож с описторхозом. При длительном существовании клонорхоз повышает риск желчнокаменной болезни, хронического гастродуоденита, холангиокарциномы.

3. Дифиллоботриоз. Заболевание характеризуется паразитированием в кишечнике взрослых особей гельминта, которые могут достигать 10 м в длину. Кроме типичного негативного влияния на ЖКТ, паразиты поглощают витамин В12 и приводят к развитию тяжелой мегалобластной анемии. Большой клубок гельминтов может стать причиной кишечной непроходимости.

4. Диоктофимоз. Паразитоз в основном встречается у животных, которые едят сырую рыбу, но может поражать и человека. Гельминты паразитируют в почечных лоханках и мочевыводящих путях, нарушая функцию этих органов и вызывая мучительные симптомы.

Обратите внимание! Симптомы гельминтоза могут проявиться спустя несколько недель, месяцев или даже лет после употребления рыбы. Поэтому любые признаки недомогания требуют врачебной консультации, даже если вы в предыдущие дни не употребляли никаких подозрительных продуктов.

Как уберечь себя от заражения

Чтобы минимизировать риск инфицирования, необходимо покупать качественный продукт и правильно его готовить. Рыбу важно приобретать в магазинах или на официальных рынках, если у продавца есть справка о соответствии продукции СанПиНу. Не берите товар у случайных продавцов «с рук» или на стихийных рынках, где качество продуктов никто не проверяет.

Рыбу лучше покупать в специализированных магазинах, с холодильниками и специальными витринами. У свежей рыбы может быть запах водоема или даже тины. Но если запах резкий и неприятный (например, аммиачный) от покупки стоит отказаться.

Потрогайте туловище рыбы. Тушка должна быть упругой, однородной, не должно быть избытка слизи, темных пятен или непривычной для рыб окраски. Верный признак того, что рыба испортилась – наличие зеленоватых пятен на брюхе. У свежей рыбы жабры насыщенного красного цвета. Серые, почерневшие жабры в сочетании с неприятным запахом сигнализируют о некачественном продукте. У свежей рыбы глаза ясные, прозрачные и выпуклые. Если глаза «усохли» или «ввалились», значит рыба провела на прилавке больше времени, чем положено.

При хранении и готовке рыбы соблюдайте такие правила:

- варка или жарка рыбы должна быть не менее 20 минут, причем мясо лучше нарезать небольшими кусочками;

- засолка проводится в концентрированных растворах (не менее 14% соли от веса рыбы) в течение 2 недель;

- замораживание при температуре 18°С проводится как минимум в течение 36 часов, чтобы обеззаразить мясо от личинок гельминтов;

- категорически запрещено употреблять в пищу сырую и недоготовленную рыбу.


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Сегодня в 15:42, просмотров: 98, комментариев: 0
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