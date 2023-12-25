В пяти районах ХМАО запустили все зимники

В пяти районах ХМАО запустили все запланированные к открытию зимние автодороги. Еще в двух районах работы по запуску зимников в эксплуатацию продолжаются, сообщает телеграм-канал Северавтодора.
По данным на 25 декабря, зимники на 100% введены в Нижневартовском, Сургутском, Ханты-Мансийском, Кондинском и Белоярском районах.
В Октябрьском районе продолжается обустройство зимников:
- «д. Нарыкары - д. Мулигорт - с.Перегребное», в т.ч. л/переправы через пр.Мулигорт и через р. Обь в районе с.Шеркалы;
- «п. Сергино - пгт. Андра», в т. ч. л/переправы через пр. Алешкинская;
- «пгт. Приобье - с. Перегребное», в том числе «Подъезд к с. Перегребное» и л/переправы через: пр. Ехалпосл, пр. Ун-Хобыстпосл, пр. Пугорас, пр. Пугорас, р. Обь.
В Березовском районе продолжается обустройство следующих зимников:
- «пгт. Березово - с.Теги - п. Устрем», «Подъезд к п. Устрем», в т.ч л/переправы через: р. Луговая Вогулка, р. Горная Вогулка
- «с.Теги - граница ХМАО- Югры».