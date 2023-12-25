Директора турфирмы из ХМАО осудят за кражу 1,5 млн рублей у клиентов

В Югорске перед судом предстанет директор турфирмы ООО «АКП Элита Тревел». Она обвиняется в присвоении, совершенном с использованием служебного положения, сообщает пресс-служба окружной прокуратуры.

«По версии следствия, директор туристической фирмы с ноября 2019 года по август 2020-го заключала с клиентами договоры, подыскивала для них туры. Она получила от 12 граждан денежные средства в счет оплаты туристических путевок», - сказано в сообщении.

Уточняется, что полученные от клиентов деньги женщина перевела туроператорам. Однако из-за пандемии коронавируса и невозможности вылета за границу ей пришлось отозвать путевки. Полученные деньги директор турфирмы клиентам не вернула, а потратила в личных целях. Причиненный югорчанам ущерб составил свыше 1,5 млн рублей.