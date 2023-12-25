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На югорской трассе в лобовом ДТП погиб 44-летний житель Нижневартовска

На автодороге в Нефтеюганском районе скончался водитель «Hyundai»

На югорской трассе в лобовом ДТП погиб 44-летний житель Нижневартовска
Фото: ГАИ Югры

В минувшее воскресенье, 24 декабря, на автодороге «Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск» при лобовом столкновении скончался 44-летний водитель «Hyundai». По предварительной информации, мужчина на быстрой скорости выехал на «встречку», после чего врезался в «УАЗ».

«Около 19:55 на 731 км автодороги «Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск» 44-летний водитель «Hyundai», по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость, допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение со встречным автомобилем «УАЗ». В результате автоаварии водитель иномарки от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи, 27-летний водитель и 37-летний пассажир УАЗ, а также 39-летний пассажир Hyundai получили травмы», − сообщили в Госавтоинспекции Югры.

Всего за прошедшие выходные в округе зарегистрировали девять ДТП, в которых пять человек погибли, 14 − получили травмы.


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Сегодня в 10:17, просмотров: 174, комментариев: 0
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