Последняя неделя 2023 года начнется в ХМАО с тепла и мокрого снега

В первые дни последней рабочей недели 2023 года в ХМАО будет тепло. Воздух днем прогреется до 0 градусов, местами пройдут осадки, сообщается на сайте Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды

В понедельник, 25 декабря, синоптики прогнозируют -2-7 градусов ночью и 0-5 градусов днем. В течение дня будет облачно с прояснениями. Ночью местами и днем повсеместно пройдут осадки в виде снега и мокрого снега. Ветер подует с юго-востока.

Во вторник и среду, 26 и 27 декабря, ночью ожидается -2-7 градусов, днем 0-5 градусов. Также синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями и небольшие и умеренные осадки (снег, мокрый снег). Ветер юго-восточный 7-12 м/с.