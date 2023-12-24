Суд в ХМАО рассмотрит дело о краже цемента на 20 млн рублей

Когалымский городской суд рассмотрит уголовное дело в отношении четырех местных жителей. Они обвиняются в краже цемента на сумму свыше 20 млн рублей, сообщает пресс-служба окружной прокуратуры.

«По версии следствия, в 2018 - 2021 гг. трое бывших работников одной из нефтедобывающих компаний и директор транспортного предприятия города совершили хищение цемента. Соучастники получали на складах двух организаций цемент и вносили в транспортные накладные заведомо ложные сведения о его перевозке и использовании. Директор транспортного предприятия, имея в собственности автотранспорт, организовывал вывоз похищенного имущества, а также его хранение. Впоследствии он реализовывал цемент предприятиям округа», - рассказали в пресс-службе прокуратуры.

Причиненный нефтедобывающим компаниям ущерб оценили в сумму более 20 млн рублей. Часть похищенного имущества обвиняемые легализовали путем совершения фиктивных сделок и финансовых операций.

В ходе следствия на имущество обвиняемых наложили арест на общую сумму более 10 млн рублей.