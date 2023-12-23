Оливье с колбасой или с рыбой в ХМАО стоят дешевле, чем в среднем по России

Главный новогодний салат – оливье – в России подорожал в среднем на 6%. К таким итогам пришли в Центре стратегических разработок. Аналитики использовали для сравнения стоимость 800 грамм салата трех рецептов: с колбасой, рыбой и вегетарианский.

Классический оливье с колбасой включал: 200 г «Докторской» колбасы, 70 г моркови, 40 г репчатого лука, 80 г консервированных огурцов, 20 г зелени, 150 г картофеля, 80 г куриных яиц, 118 г консервированного горошка, 80 г майонеза и 2 г соли. В среднем по России цена салата составила 294,83 рубля – подорожание составило 8,7% процентов. В ХМАО такой салат обойдется в 205,79 рублей.

В оливье с рыбой входили такие ингредиенты: 224 г филе деликатесной красной рыбы, 62 г моркови, 40 г репчатого лука, 62 г консервированных огурцов, 20 г зелени, 120 г картофеля, 96 г куриных яиц, 118 г консервированного горошка, 96 г майонеза и 2 г соли. Средняя цена рыбного оливье за год выросла до 599,53 рублей. За год блюдо выросло в цене на 3,7% процента. В Югре салат обойдется жителям региона чуть дешевле – 572,77 рублей.

Стоимость вегетарианского оливье за год выросла на 5,6%. Его рецепт включал: 75 г моркови, 40 г репчатого лука, 75 г консервированных огурцов, 20 г зелени, 150 г картофеля, 158 г консервированного горошка, 80 г майонеза и 2 г соли. В среднем по России цена блюда составила 165,07 рублей. В ХМАО – 189,03 рублей.