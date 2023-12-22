Цены на колбасу подскочили в ХМАО

В Югре вслед за яйцами резко подорожала колбаса. По данным Росстата, за месяц стоимость продукции в регионах выросла почти на 10%.

«Средняя стоимость вареной колбасы по региону сейчас 496 рублей за килограмм. В середине ноября цена была на уровне 461 рубля. Рост составил 7,5%», — цитирует Ura.ru ведомство.

Копченая колбаса также подорожала - в среднем на 8%. Цена за килограмм выросла с 630 до 683 руб.

Ранее сообщалось, что оливье с колбасой в России за год подорожал на 8,7%. Стоимость популярного новогоднего салата увеличилась в первую очередь из-за роста цен на яйца более чем на 40%.