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​В ХМАО собирают предложения по проведению Года семьи

От жителей ХМАО ждут предложения по проведению Года семьи

​В ХМАО собирают предложения по проведению Года семьи
Фото: ru.freepik.com

Жители ХМАО могут направить предложения по проведению Года семьи. Озвучить свои варианты можно до 28 декабря включительно на портале «Открытый регион – Югра», сообщает пресс-служба окружного правительства.

«В Югре сформирован проект плана основных мероприятий, посвященных тематическому году. В него уже вошли 111 событий, предложенных органами власти разного уровня. До 28 декабря включительно жители Югры могут высказать свое мнение о мероприятиях, включенных в план, или предложить свои варианты событий по проведению Года семьи в Югре», - сказано в сообщении.

Уточняется, что каждое предложение получит шанс стать частью плана мероприятий. Окончательное решение примет организационный комитет, сформированный по поручению губернатора Югры Натальи Комаровой. Принять участие в обсуждении можно здесь.


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Сегодня в 13:22, просмотров: 125, комментариев: 0
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              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#320 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
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              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#321 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#317 (6) {
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              bool(true)
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              ["_owner":"CBehavior":private]=>
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              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
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            string(9) "afterSave"
          }
        }
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        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
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        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}
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