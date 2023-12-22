Тюменьстат назвал причины миграционного притока в ХМАО

С января по сентябрь 2023 года в Югру приехали 61,6 тысяч мигрантов, а уехали 45,8 тысяч. Такие данные публикует Тюменьстат.

«Как правило, передвижение людей связано с поиском работы, улучшением жилищных условий, повышением уровня или изменением образа жизни, для получения образования. Процесс миграции непрерывен, он влияет на численность, естественное движение и структуру населения, а, следовательно, и той его части, которая выступает в качестве трудовых ресурсов», – назвали причины аналитики.

В Тюменскую область за этот же период прибыли 36,5 тысячи человек, уехали – 31,5 тысячи, на Ямал 17,9 тысячи и 18,2 тысячи человек соответственно.

Ранее стало известно, что 58 тысяч мигрантов встали на учет в Сургуте в 2023 году.