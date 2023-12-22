Спортсменка из Югры одержала победу на Всероссийских соревнованиях по биатлону

Югорская спортсменка Алина Плицева завоевала золотую медаль на Всероссийских соревнованиях по биатлону среди юниоров и юниорок. Всего за победу боролись 68 участниц.

«Первый соревновательный день открыл женский спринт на 7.5 км с двумя огневыми рубежами. Победу одержала югорская спортсменка Алина Плицева. На втором месте Инна Терещенко из Свердловской области, на третьем месте Наталия Федченко из Московской области», − рассказали в пресс-службе Центра спортивной подготовки сборных команд Югры.

Отметим, что Всероссийские соревнования по биатлону среди юниоров и юниорок проходят с 21 по 24 декабря в Тюмени. В турнире принимают участие 170 спортсменов.