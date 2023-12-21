Антимонопольщики заинтересовались рекламой мужского клуба из Нягани

Ханты-Мансийское Управление федеральной антимонопольной службы (УФАС) возбудило дело из-за рекламы няганского мужского клуба Joy. Рекламный баннер появился в Советском. На нем указано только название клуба, город, где он находится и сайт.

«Управление установило, что на размещенной рекламной конструкции в городе Советский с информацией «Joy Мужской клуб г.Нягань» отсутствует часть существенной информации о рекламируемом товаре, об условиях его приобретения или использования. Такая реклама вводит потребителей в заблуждение и способна причинить вред», - сказано в сообщении ведомства.

В отношении рекламораспространителя возбудили дело. Рассмотрение состоится 11 января 2024 года.