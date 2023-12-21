В Лангепасе вынесли приговор мужчине, который жестоко убил собаку

В Лангепасе осудили мужчину, который в сентябре жестоко расправился с собакой. Как пишет издание «Звезда Лангепаса» со ссылкой на местную прокуратуру, 53-летний горожанин «с целью причинения боли и страданий безнадзорной собаке» подвесил ее на ветке дерева и оставил умирать. Все остальные травмы были нанесены уже после того, как животное погибло.

После психиатрической экспертизы мужчину признали вменяемым. Подчеркивается, что обвиняемый вину признал, он является инвалидом и имеет детей — эти факты принимались во внимание судом, который вынес приговор.

«С учетом позиции государственного обвинителя… суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком три года условно с возложением обязанностей, злостное неисполнение которых в течение двух лет испытательного срока влечет замену наказания и направление осужденного для отбывания наказания в исправительную колонию. Приговор в законную силу не вступил», – заявили в пресс-службе прокуратуры.