Югорчане рассказали, что бы хотели получить на Новый год

20% югорчан считают, что самый желанный подарок на Новый год для них – деньги. О путешествии мечтают 19% опрошенных. 9% хотели бы получить на Новый год электронный девайс, 7% — сертификат на обучение. Такие данные приводит SuperJob.

Реже всего жители региона хотели бы получить инструменты для строительства, украшения, бытовую технику, алкоголь, книгу, билеты в театр или на концерт, косметику, кухонную утварь.

«Мужчины на Новый год чаще мечтают получить деньги, инструменты для строительства и ремонта, а также товары для спорта и активного отдыха. Женщины же в подарок на Новый год чаще хотят получить путешествие, сертификат на обучение и украшения», – сообщили в SuperJob.

Респонденты старше 45 лет чаще более молодых горожан мечтают об отпуске и инструментах для строительства и ремонта (20 и 7% соответственно). Обзавестись электронными девайсами или получить в подарок сертификат на обучение чаще хотели бы респонденты до 34 лет (11 и 13% соответственно).