Прокуратура помогла многодетной югорчанке вернуть работу и получить компенсацию

В Октябрьском районе ХМАО прокуратура помогла многодетной матери вернуть работу и получить компенсацию. Об этом сообщает пресс-служба окружного надзорного ведомства.

Женщину незаконно уволили из администрации сельского поселения в январе 2023 года. Основанием стало изменение условий трудового договора. При этом женщину фактически не уведомили о предстоящих изменениях.

По результатам прокурорской проверки работодатель отменил незаконный приказ об увольнении, работницу восстановили в занимаемой должности. Также югорчанка обратилась в суд, чтобы взыскать компенсацию морального вреда и заработную плату за за время вынужденного прогула. В результате ей присудили 15 тыс. рублей.

«Взыскивая в пользу работника компенсацию морального вреда, суд не учел, что работник является многодетной матерью пяти несовершеннолетних детей, а также единственным кормильцем в семье. Прокурор не согласился с размером компенсации морального вреда, определенного районным судом, и обжаловал судебное решение в апелляционном порядке», - отметили в пресс-службе прокуратуры.

После этого размер компенсации увеличили до 50 тыс. рублей.