Большегруз раздавил легковушку на трассе в Югре

Накануне, 19 декабря, на автодороге «Советский-Нягань» произошла страшная авария с летальным исходом. 46-летний водителя «Урал» занесло на быстрой скорости, после чего прицеп большегруза раздавил легковушку.

«Около 21:15 на 131 км автодороги «Советский-Нягань» 46-летний водитель транспортного средства «Урал», по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, вследствие чего, допустил занос прицепа на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем «Kia». В результате ДТП водитель иномарки от полученных травм скончался на месте происшествия», − говорится в сообщении Госавтоинспекции Югры.

Всего за прошедшие сутки на дорогах округа зарегистрировали восемь ДТП, в которых два человека погибли, еще девять − получили травмы, в том числе один несовершеннолетний.