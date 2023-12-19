Несколько собак из приюта Ямала перевезут в Югру

В Югру планируют отправить несколько бездомных собак из переполненного приюта Ямала. Об этом сообщил во время прямого эфира глава Тазовского района ЯНАО Виктор Югай.

«Мы отлавливаем собак, но не выдергиваем им зубы, после возвращения на улицу они снова сбиваются в стаи. Принято решение не выпускать их обратно», – добавил глава.

Однако в Ветеринарной службе Югры и приюте «Дорога домой» сообщили, что о переезде бездомных собак в регион им ничего неизвестно, отметил «Вестник Сургутского района».

Напоминаем, что в конце ноября животных из Тазовского приюта привезли в Нижневартовск. Информация была подтверждена в окружной Ветслужбе.