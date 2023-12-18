Ограничение скорости ввели на дорогах Сургутского района из-за метели и снегопада

На дорогах Сургутского района ввели ограничение скорости. Причина - метель, снегопад и плохая видимость, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«В связи с неблагоприятными погодными условиями: боковой ветер, метель, снег, плохая видимость, вводится временное ограничение максимальной скорости 70 км/ч на автомобильных дорогах», - говорится в сообщении.
По данным ГО и ЧС районной администрации, ограничения введены на следующих участках:
Нефтеюганск - Сургут км 42+710 - 59+257;
Северный обход Сургута км 0 - 22+144;
Сургут - Нижневартовск км 12+706 - 33+760;
Сургут - Лянтор км 12+187 - 42+278;
Восточная объездная Сургута км 0 - 23+773;
Сургут - Нижневартовск 34 - 100.