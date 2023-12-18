В Нефтеюганском районе ограничили движение транспорта из-за метели и снегопада

В Нефтеюганском районе ХМАО закрыли проезд для всех видов транспорта на участке трассы Тюмень - Ханты-Мансийск с 698-го по 571-й км. Ограничение ввели из-за снегопада и метели, сообщили в Госавтоинспекции региона.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями (снегопад, метель, зимняя скользкость), на участке автодороги "Тюмень -Ханты Мансийск" Нефтеюганского района с 698 по 571 км введено ограничение движения, для всех видов транспорта проезд закрыт», - сказано в сообщении.

Автомобилистов попросили с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и без острой необходимости не выезжать на загородные автодороги.

Ранее из-за метели на автодороге «Югра» ввели ограничение максимально разрешенной скорости до 50 км/ч.