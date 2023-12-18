Около одного млн туристов ожидают в Югре в 2023 году

В Югре фиксируют рекордные показатели турпотока за 2023 год. Планируется, что округ посетят около одного млн человек, сообщили «ТАСС» со ссылкой на директора департамента промышленности Югры Кирилла Зайцева.

«Впервые ожидаем за год такое количество туристов. По динамике роста турпотока за девять месяцев текущего года автономный округ показывает второй результат в Уральском федеральном округе − 125%, что превышает показатели в целом по стране на 8,5%. Для этого туроператоры развивают новые интересные направления для привлечения в регион граждан. Среди них − посещение промышленных и этнографических объектов, спортивные, событийные мероприятия», − подчеркнул глава ведомства.

Среди популярных направлений в Югре оказались маршруты в Ханты-Мансийск, Когалым и Сургут. Так, в столице туристов интересует множество мероприятий и спортивных состязаний, а также музеи. В Когалыме же люди посещают один из крупнейших океанариумов России.