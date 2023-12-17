Жители Югры рассказали о самых нелюбимых предновогодних делах

Самым нелюбимым делом перед Новым годом 16% жителей Югры назвали приготовление праздничных блюд. На втором месте оказалась уборка – 11%. Об этом говорится в результатах опроса сервиса SuperJob.

«7% раздражаются от всеобщей спешки и суеты, 6% — от необходимости выбирать и упаковывать подарки. Заниматься закупкой продуктов к празднику не любят 5% горожан. 4% не нравится, что приходится тратить много денег. Наряжать елку и украшать дом не любят 2%. По 1% опрошенных рассказали, что их раздражает само ожидание праздника, корпоративные мероприятия, приглашение гостей и необходимость поздравления коллег, клиентов, заказчиков и руководства», – говорится в сообщении.

32% жителей Югры ничего не раздражает в преддверии Нового года. И лишь 5%, наоборот, сердятся по всем указанным причинам. Еще 9% не готовятся к Новому году и не празднуют его.

Женщин чаще всего раздражает готовка и уборка. Мужчины же не любят большие траты, спешку и суету.