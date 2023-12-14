В Югре пройдет Форум классных руководителей

15 декабря 2023 года в в Югорском государственном университете (Ханты-Мансийск) пройдет региональный Форум классных руководителей. Мероприятие нацелено на повышение социального и профессионального статуса классного руководителя и престижа педагогических специальностей. Форум создает уникальную площадку для профессионального общения, обмена опытом и знаниями, а также обсуждения актуальных вопросов в области воспитания. Мероприятие проходит в рамках подведения итога Года педагога и наставника Югры.

Ожидается участие около 250 специалистов, включая муниципальных координаторов, советников директоров по воспитанию, заместителей директоров общеобразовательных организаций, классных руководителей, учителей начальных классов, кураторов групп СПО, экспертов и представителей педагогической и родительской общественности.

На форуме будут обсуждены ключевые вопросы, касающиеся организации воспитательной работы, психологии воспитания и обучения, использования интернета в работе современного педагога, образа учителя, инклюзивного и семейного образования, применения цифровых технологий для мониторинга психологического состояния участников образовательного процесса и других актуальных тем.

Будет организована работа круглых столов по различным направлениям, в том числе по вопросам классного руководства, сотрудничества советников директора, реализации программы «Орлята России», психолого-педагогического обучения, работы Российского движения школьников и формирования безопасного психологически комфортного образовательного пространства.