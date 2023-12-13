Югорчане массово заказывают елки и новогодние украшения на маркетплейсах

Жители ХМАО массово заказывают на маркетплейсах елки и украшения к ним. На пунктах выдачи заказов наблюдается ажиотаж, сообщил «Вестнику» представитель распределительного центра одного из маркетплейсов в Сургуте.

«Очень много заказов именно елок и украшений к ним. Буквально каждый второй заказ – это елки», – отметил собеседник издания.

По его словам, в предыдущий год такого ажиотажа и интереса к елкам не наблюдалось.

Ранее сообщалось, что на Ozon теперь можно купить товары, которые производятся в ХМАО. Среди самых популярных категорий - красота и здоровье, продукты питания, товары для дома. Югра стала одним из первых регионов, который разместил витрину своих продуктов на маркетплейсе.