Суд в ХМАО рассмотрит дело о краже труб у «Самотлорнефтегаза»

Нижневартовский районный суд рассмотрит уголовное дело о краже трубной продукции у компании «Самотлорнефтегаз» на сумму свыше 10 млн руб. В совершении преступлений обвиняются трое югорчан, сообщает пресс-служба окружной прокуратуры.

«Следствием установлено, что в апреле - августе 2022 года обвиняемые вступили между собой в сговор, направленный на совершение хищения трубной продукции, хранившейся на территории АО «Самотлорнефтегаз». Участники преступной группы на контрольно-пропускных пунктах месторождения представлялись работниками подрядной организации, имеющей право въезда на данную территорию», - говорится в сообщении.

Мужчины устанавливали на используемые ими грузовые автомобили подложные государственные регистрационные знаки, а также предоставляли поддельные путевые листы. Это позволяло им беспрепятственно вывозить похищенное имущество.

Злоумышленников задержали полицейские при попытке продать часть украденных труб.

Участникам группы предъявлены обвинения по п.п. «а,б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная организованной группой, в особо крупном размере), ч. 2 ст. 326 УК РФ (использование заведомо подложного государственного регистрационного знака в целях облегчения совершения преступления и его сокрытия, совершенное организованной группой) и ч. 5 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа).