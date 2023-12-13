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​Финалисты очередной программы «Лидеры изменений Югры» презентовали свои проекты Наталье Комаровой

Завершена образовательная программа «Лидеры изменений Югры 3.0»

​Финалисты очередной программы «Лидеры изменений Югры» презентовали свои проекты Наталье Комаровой
Фото ugoria.tv

В Югре подведены итоги очередной кадровой образовательной программы «Лидеры изменений 3.0». Ее участники в течение года прошли модули по направлениям: стратегический менеджмент, управление организаций, управление проектами, операционный менеджмент, современный маркетинг, IT-менеджмент, управление изменениями. Также они съездили в Калининградскую область и Узбекистан для изучения их лучших практик управления.

«Программа по повышению профессиональных компетенций государственных и муниципальных служащих разработана и реализуется Высшей школой государственного управления РАНХиГС в партнерстве с правительством автономного округа. В этом году обучение прошли 45 югорчан – руководители департаментов и окружных ведомств, главы муниципалитетов, впервые в программе приняли участие представители бизнеса. Все они войдут в кадровый резерв Югры. По оценке экспертов, лучшими признаны четыре проекта», – написала по этому поводу в своих социальных сетях губернатор Наталья Комарова.

Действительно, ей представили четыре проекта, признанных лучшими по итогам программы. Теперь авторам предстоит их реализовывать. А пока – об их содержании.

Начальник управления информационного и цифрового сопровождения службы по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений Югры Игорь Кравцов презентовал свою инициативу «Цифровая трансформация природоохранной деятельности в Югре». По словам автора, автономный округ уже является одним из лидеров в сфере цифровизации, но он провел дополнительные исследования лучших практик как в России, так и зарубежных странах, и сформулировал новые предложения для этой сферы. «В работе представлены цифровые сервисы и проекты, имеющие перспективу для внедрения в деятельности Природнадзора Югры на базе технологий больших данных, искусственного интеллекта, интернета вещей, геоинформационных технологий, цифровых двойников, космических технологий и беспилотных систем», – отметил Игорь Кравцов.

В свою очередь, директор департамента информационных технологий и цифрового развития, замгубернатора Югры Павел Ципорин одобрил проект и его практическую значимость для региона. В частности, он указал на то, что использование нейросетей поможет втрое сократить незаконную рубку деревьев в автономном округе.

Заместитель главы Белоярского района, председатель комитета по финансам и налоговой политике Ирина Плохих рассказала о проекте «Комплексный подход в развитии финансов на территории Белоярского района». «В результате исследования мнений бенефициаров были определены основные преимущества и особенности муниципального управления и финансовой системы Белоярского района и предложена совокупная модель развития, которая включает преобразование муниципального района в муниципальный округ, централизацию бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности, реализацию программы развития финансовой грамотности жителей района», – рассказала автор инициативы. А Наталья Комарова одобрила проект, акцентировав внимание на включение граждан в управление, в том числе, финансами муниципалитета.

Следующий проект представил гендиректор АНО «Центр стратегических разработок Югры» Роман Веселин. Он называется «Стратегия трансформации аналитического обеспечения правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры». По задумке автора, можно создать специальный консалтинговый аналитический центр, который позволит разрабатывать новые проекты (например, для департамента экономического развития региона), что будет давать округу экономический и бюджетный эффект по 10 миллиардов рублей в год.

И еще одна работа – «Стратегия изменения подготовки государственных служащих в Югре» от директора АУ «Региональный институт управления» Владимира Аникина. «Целью стратегии является создание условий для трансформации государственной службы в Югре и Российской Федерации, создания класса государственных управленцев-профессионалов, системы их подготовки», – объяснил автор.

Завершением проекта «Лидеры изменений Югры 3.0» стало вручение сертификатов участникам программы. «Все проекты нацелены на развитие нашего региона. Вручила участникам сертификаты об окончании образовательной программы. Поздравляю наших лидеров!», – резюмировала Наталья Комарова.


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Сегодня в 13:46, просмотров: 130, комментариев: 0
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