В Сургутском районе ограничили количество гостей на новогодних утренниках

В образовательных учреждениях Сургутского района ограничили количество гостей на новогодних утренниках в образовательных учреждениях. Все взрослые должны быть в масках, сообщает пресс-служба районной мэрии в официальном телеграм-канале.

«На мероприятиях могут присутствовать не более 50 человек, включая детей, воспитателей или педагогов и родителей. Это количество оптимально для того, чтобы в случае эвакуации люди могли покинуть помещение без промедления», - сказано в сообщении.

Уточняется также, что в образовательных организациях проводят дополнительно работу с родителями, чтобы те не приводили в школы и детсады детей с признаками инфекционных заболеваний.

По данным Роспотребнадзора ХМАО, за неделю с 4 по 10 декабря в округе выявили 140,6 случая ОРВИ и гриппа на 10 тыс. населения. Это на уровне предыдущей недели и выше эпидемического порога на 64,8%. В территориальной структуре заболеваемости доминирует население Сургута – 43,3%, Нижневартовска – 16,5% и Нефтеюганска – 8%.