16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  90,2158   EUR  97,4030  

Новости

Больше новостей
Вы когда-нибудь ходили на публичные слушания?
Комментировать
0
Запрет мобильных телефонов на уроках в школах - это...
Комментировать
0
Больше опросов

​Наталья Комарова начала исполнять мечты детей с «Елки желаний»

В Югре набирает обороты благотворительная акция «Елка желаний»

​Наталья Комарова начала исполнять мечты детей с «Елки желаний»
Фото admhmao.ru

Губернатор Югры Наталья Комарова исполнила первые мечты детей в рамках новогодней акции «Елка желаний», инициированной Российским движением детей и молодежи «Движение Первых». Эта акция направлена на исполнение новогодних желаний детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

На встрече с семьями участников акции в Ханты-Мансийске губернатор вручила подарки: Ангелине Кубышко подарили щенка, а Елизавете Котовой – годовой абонемент в аквапарк для всей семьи. Родители детей выразили благодарность за поддержку. «Дочь любит плавать, купаться. Очень рады такому подарку. Лиза – ребенок с ограниченными возможностями здоровья, поэтому ей это нужно. Теперь будем заниматься», – сказала мама девочки Наталья Котова.

Глава региона также пообещала выполнить желания других детей: Евгений Касимов из Пыть-Яха мечтает побывать на съемках кино, Анна Багина из Нижневартовска хочет попробовать космическую еду, Никита Трущенков из Макеевки желает получить гитару, а Давид Миралиев из Сургута хотел бы оборудование для работы над видеороликами.

Акция «Елка желаний» проходит в России с 2018 года и ежегодно собирает тысячи людей, готовых совершать добрые дела. В этом году заявки на участие в акции принимаются на официальном сайте елкажеланий.рф до 20 декабря. Получить подарки могут дети в возрасте от 3 до 17 лет, имеющие ограниченные возможности здоровья или проживающие в сложных жизненных обстоятельствах.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 19:55, просмотров: 106, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#347 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1702275509"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1702839573"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=eDRezOSaRRDGyEQ/dK6sTSH/vEbunfjoN7cqslCWV7rbq61WVUcuMjalYL69xc5WIuCNRwRLm3cwFl98TM0AHY4KVUliS71KcfhuldSf7PLLhi+icj7L88hkCtIk2d3y"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=eDRezOSaRRDGyEQ/dK6sTSH/vEbunfjoN7cqslCWV7rbq61WVUcuMjalYL69xc5WIuCNRwRLm3cwFl98TM0AHY4KVUliS71KcfhuldSf7PLLhi+icj7L88hkCtIk2d3y"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "103"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "40"
      ["name"]=>
      string(35) "Филармония (С1 деск)"
      ["link"]=>
      string(19) "https://www.sfil.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "719aea8a47c0bb5a86359af15f77ca18.gif"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjcsunek"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(88) "МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnjcsunek"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2023-12-11 11:18:29"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2023-12-17 23:59:33"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "103"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#330 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#332 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#312 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#332 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#343 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#332 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#332 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#347 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1702275509"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1702839573"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=eDRezOSaRRDGyEQ/dK6sTSH/vEbunfjoN7cqslCWV7rbq61WVUcuMjalYL69xc5WIuCNRwRLm3cwFl98TM0AHY4KVUliS71KcfhuldSf7PLLhi+icj7L88hkCtIk2d3y"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=eDRezOSaRRDGyEQ/dK6sTSH/vEbunfjoN7cqslCWV7rbq61WVUcuMjalYL69xc5WIuCNRwRLm3cwFl98TM0AHY4KVUliS71KcfhuldSf7PLLhi+icj7L88hkCtIk2d3y"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "103"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "40"
      ["name"]=>
      string(35) "Филармония (С1 деск)"
      ["link"]=>
      string(19) "https://www.sfil.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "719aea8a47c0bb5a86359af15f77ca18.gif"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjcsunek"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(88) "МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnjcsunek"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2023-12-11 11:18:29"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2023-12-17 23:59:33"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "103"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#330 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#332 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#312 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#332 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#343 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#332 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#332 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#347 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1702275509"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1702839573"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=eDRezOSaRRDGyEQ/dK6sTSH/vEbunfjoN7cqslCWV7rbq61WVUcuMjalYL69xc5WIuCNRwRLm3cwFl98TM0AHY4KVUliS71KcfhuldSf7PLLhi+icj7L88hkCtIk2d3y"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=eDRezOSaRRDGyEQ/dK6sTSH/vEbunfjoN7cqslCWV7rbq61WVUcuMjalYL69xc5WIuCNRwRLm3cwFl98TM0AHY4KVUliS71KcfhuldSf7PLLhi+icj7L88hkCtIk2d3y"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "103"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "40"
      ["name"]=>
      string(35) "Филармония (С1 деск)"
      ["link"]=>
      string(19) "https://www.sfil.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "719aea8a47c0bb5a86359af15f77ca18.gif"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjcsunek"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(88) "МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnjcsunek"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2023-12-11 11:18:29"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2023-12-17 23:59:33"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "103"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#330 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#332 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#312 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#332 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#343 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#332 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#332 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}
МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnjcsunek реклама на siapress.ru
МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnjcsunek реклама на siapress.ru 
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. В Сургуте загорелось кафе «Азия» на Нефтеюганском шоссе 1215
  2. «Я очень хочу, чтобы больница, которой я отдала в общей сложности около сорока лет своей жизни, продолжала расти и развиваться…» 502
  3. Сургутянка нашла в магазине яйца почти за 500 рублей 500
  4. Пьяный водитель из Сургута столкнулся с впереди движущимся автобусом 449
  5. Югорчанина осудят за организацию незаконных газозаправочных станций 375
  6. ​Суд рассмотрит дело об убийстве на территории сургутского МКУ 372
  7. ​Какие продукты для Нового года купить заранее? 372
  8. Цены на вторичную недвижимость в России «не определились» 343
  9. ​Мы собираем на своей площадке не только корифеев российской генетики, но и молодых ученых, которые будут задавать тренды 342
  10. ​Югра на федеральном уровне показала успехи в сфере добровольчества 332
  1. В Сургуте в воскресенье похолодает до -40 градусов 3483
  2. В детсады и школы Югры поставляли опасную продукцию 2947
  3. ​Морозы отступят от Сургута во вторник 2680
  4. ​Актировка: 1-11 классы первой смены 2055
  5. ​В ХМАО из-за морозов подорожает отопление 2019
  6. В Сургуте продали ТРЦ, который принадлежал опальному бизнесмену 1869
  7. Новогодние процедуры: преображаемся к праздникам 1697
  8. ​Актировка: 1-11 классы первой смены 1691
  9. ​Капитан «Здоровья» 1670
  10. ​Браки и развод 1655
  1. ​Большой гуманитарный форум пройдет в Ханты-Мансийске 33994
  2. В ХМАО не исключена первая в этом году актировка 6988
  3. Стены помнят. Пока помнят… 4938
  4. ​Закон и мифотворчество 3530
  5. В Сургуте в воскресенье похолодает до -40 градусов 3483
  6. ​Одноэтажный Сургут 3465
  7. Встреча наследника российского престола и шведского ученого в Сургуте 3181
  8. Звоните участковому 3166
  9. Самая большая новогодняя елка в Сургуте будет 20 метров в высоту 3132
  10. ​А вот в Иркутске… 3083

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика