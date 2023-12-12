В Югре набирает обороты благотворительная акция «Елка желаний»

Губернатор Югры Наталья Комарова исполнила первые мечты детей в рамках новогодней акции «Елка желаний», инициированной Российским движением детей и молодежи «Движение Первых». Эта акция направлена на исполнение новогодних желаний детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

На встрече с семьями участников акции в Ханты-Мансийске губернатор вручила подарки: Ангелине Кубышко подарили щенка, а Елизавете Котовой – годовой абонемент в аквапарк для всей семьи. Родители детей выразили благодарность за поддержку. «Дочь любит плавать, купаться. Очень рады такому подарку. Лиза – ребенок с ограниченными возможностями здоровья, поэтому ей это нужно. Теперь будем заниматься», – сказала мама девочки Наталья Котова.

Глава региона также пообещала выполнить желания других детей: Евгений Касимов из Пыть-Яха мечтает побывать на съемках кино, Анна Багина из Нижневартовска хочет попробовать космическую еду, Никита Трущенков из Макеевки желает получить гитару, а Давид Миралиев из Сургута хотел бы оборудование для работы над видеороликами.

Акция «Елка желаний» проходит в России с 2018 года и ежегодно собирает тысячи людей, готовых совершать добрые дела. В этом году заявки на участие в акции принимаются на официальном сайте елкажеланий.рф до 20 декабря. Получить подарки могут дети в возрасте от 3 до 17 лет, имеющие ограниченные возможности здоровья или проживающие в сложных жизненных обстоятельствах.