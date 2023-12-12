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​Где в ХМАО можно легально срубить елку?

Югорчанам рассказали, где можно легально срубить елку

​Где в ХМАО можно легально срубить елку?
Фото: ru.freepik.com

В департаменте недропользования и природных ресурсов ХМАО рассказали, где жители округа могут приобрести живую елку. Можно либо купить дерево на елочном базаре, либо срубить самостоятельно на территории районного лесничества.

«Для этого необходимо приобрести разрешающий документ у предпринимателя – победителя аукциона. Узнать их контакты можно в лесничествах Югры», - отметили в ведомстве.

Там добавили, что заготовка «новогодних елей» не наносит ущерб окружающей среде. При подборе территорий выбирают участки, которые подлежат вырубке или расчистке.

В депнедрах также подчеркнули, что вырубка деревьев хвойных пород без разрешающего документа и в неустановленных местах влечет административную и уголовную ответственность. За этим следят специалисты Природнадзора ХМАО в ходе мероприятий «Операция “Ель”».


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              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
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              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
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      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#312 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#332 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
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            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#343 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
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        NULL
      }
    }
  }
}
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