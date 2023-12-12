В Роспотребнадзоре рассказали югорчанам, какие продукты к Новому году можно купить заранее

В Роспотребнадзоре ХМАО рассказали, какие продукты при подготовке к Новому году можно купить заранее. В ведомстве отметили, что для начала нужно составить список блюд и перечень необходимых продуктов. После этого из списка нужно убрать продукты с коротким сроком годности, и можно переходить к покупкам.

Что купить заранее?

Консервированные овощи: зеленый горошек, кукурузу, маслины, оливки и разносолы. Срок годности у этих продуктов длительный, место в холодильнике не займут, так как хранятся при комнатной температуре;

Пакетированные соки, напитки, бутилированную воду. Цены на шампанское накануне Нового года стремительно взлетают вверх, поэтому экономия бюджета при покупке впрок получается ощутимой, отметили в Роспотребнадзоре;

Деликатесы: сырокопченые колбасы, рыбу, икру. При выборе следует обратить внимание на срок годности и качество упаковки;

Шоколадные конфеты;

Замороженное мясо и рыбу.

За несколько дней до праздника запланируйте покупку овощей, фруктов, зелени. А накануне Нового года можно приобрести сыр, ветчину и вареную колбасу.