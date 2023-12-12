Суд в ХМАО рассмотрит дело о незаконных газозаправочных станциях

Житель Нефтеюганского района предстанет перед судом за организацию газозаправочных станций без лицензии. Он обвиняется в незаконном предпринимательстве, сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО.

«В период с января 2020 г. по апрель 2023 г. обвиняемый осуществлял на территории автономного округа незаконную деятельность пяти автомобильных газозаправочных станций, относящихся к объектам III класса опасности. При этом объекты работали без соответствующей лицензии», - сказано в сообщении.

Заправки действовали на территории Нефтеюганска, Сургута и Нефтеюганского района. Доход от незаконной предпринимательской деятельности превысил 58 млн рублей.