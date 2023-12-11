Югорчанину грозит до 5 лет колонии за изготовление охотничьих патронов

Житель поселка Таежный Советского района стал фигурантом уголовного дела о незаконном изготовлении боеприпасов. Полицейские обнаружили, что 52-летний мужчина занимался кустарным изготовлением боеприпасов для охотничьего оружия, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

«Согласно экспертного исследования установлено, что изъятые боеприпасы являются охотничьими патронами 16-го калибра самодельного снаряжения в количестве 10 штук», - сказано в сообщении.

Уточняется, что ранее мужчина к уголовной ответственности не привлекался. За совершение преступления ему грозит до 5 лет лишения свободы.