Почти 40% жителей Югры ждут премию по результатам года

Премии по итогам года выплатят 47% работодателей Югры. При этом, денежное поощрение планируют выдать всему штату – 24% компаний, выборочно – 23%, поделился результатами опроса сервис SuperJob.

«39% жителей Югры ожидают премий по результатам года. Женщины надеются получить «тринадцатую» зарплату чаще мужчин. Горожане до 34 лет — чаще тех, кто старше. Больше всего же рассчитывают на премирование работники с зарплатой от 80 тысяч рублей в месяц», – говорится в сообщении.

С помощью годовой премии респонденты из Югры рассчитывают погасить займы и долги (19%). У 16% опрошенных дополнительные выплаты отложат в накопления. 11% хотят потратить деньги на путешествие. По 9% истратят премию на новогодние подарки и семейные нужды.