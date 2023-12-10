По факту пожара в фургоне в Пыть-Яхе пройдет проверка

Следственный комитет проведет проверку по следам пожара в автофургоне в Пыть-Яхе. Напомним, 8 декабря в результате возгорания кузова грузового авто, оборудованного фургоном для перевозки людей, пострадали четверо человек, получившие небольшие ожоги.

Проверка СУ СК РФ по Югре касается оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей: для установления причины пожара назначена пожарно-техническая экспертиза, а также проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.