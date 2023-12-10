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​Югра празднует день рождения

Сегодня — 93 года со дня образования ХМАО

​Югра празднует день рождения
Фото: admhmao.ru

10 декабря — день рождения Югры: 93 года назад был образован Остяко-Вогульский национальный округ. До октября 1940 года он был известен именно под этим названием, пока не был переименован в Ханты-Мансийский. Спустя еще четыре года округ вошел в состав Тюменской области. В 1978-м он наконец стал Ханты-Мансийским автономным округом — а в 2003 году к этому названию присоединилось имя Югра, которое сегодня используется чаще всего.

Развитие округа получило мощный импульс в 1953 году, когда впервые в Западной Сибири был получен природный газ. Разработка территорий продолжилась, и в течение следующих нескольких лет будущая Югра двигалась к званию крупнейшей нефтегазоносной провинции страны. Сегодня оно поддерживается лидирующими позициями по объему добычи нефти в России. На территории Югры действуют крупнейшие предприятия отрасли, а также растут и развиваются города, самым крупным из которых является Сургут: его часто называют экономической столицей округа.


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Сегодня в 10:09, просмотров: 64, комментариев: 0
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