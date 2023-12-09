Политический истеблишмент Югры высказался о выборах президента

Представители политического руководства Югры в социальных сетях высказываются относительно решения Владимира Путина выдвинуться на пятый президентский срок. «Владимир Владимирович Путин твердо, не колеблясь, сообщил о своем решении участвовать в выборах президента Российской Федерации в марте 2024 года. Я, вся наша Большая Команда Югры – Команда Развития, сплотившись, поддерживаем Вас, уважаемый Владимир Владимирович. Наш ответ на давление недругов – быть вместе со своим лидером», – написала по этому поводу губернатор Наталья Комарова.

«Я, как, уверен, и большинство из вас, не просто ждал его решения, я надеялся на него, – отметил депутат Госдумы от Югры Павел Завальный. – Потому что все, чего наша страна, все мы достигли за эти двадцать с лишним лет – во многом его заслуга, результат его работы, его видения исторической роли России, ее места в мире, его способности отстаивать интересы страны и ее граждан. Потому что все, чего наша страна, все мы достигли за эти двадцать с лишним лет – во многом его заслуга, результат его работы».

«Наш президент Владимир Владимирович Путин заявил о том, что будет баллотироваться на должность президента Российской Федерации на выборах в 2024 году, – написал глава Сургута Андрей Филатов. – Считаю это решение правильным, жизненно важным для страны, поддерживаю лично и полностью. Искренне уважаю Владимира Владимировича как выдающегося государственного деятеля, верного патриота России, мудрого и опытного лидера страны. Под его руководством Россия многого достигла и еще большего добьется».

Выборы президента России состоятся 15-17 марта 2024 года.