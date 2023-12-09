46% югорчан регулярно читают госпаблики в соцсетях

В ХМАО растет интерес к госпабликам в соцсетях. На сегодняшний день через госпаблики регистрируется до 50% обращений жителей округа. Такая информация была озвучена на форуме «Госпаблики Югры. Итоги — 2023».

«В 2020 году через госпаблики регистрировалось 5% обращений граждан, сегодня — порядка 50%. Если раньше граждане больше публиковали свои жалобы, просьбы в неофициальных сообществах, то сегодня люди идут в госпаблик за официальным ответом, обратной связью», — рассказал руководитель отдела по работе с официальными страницами организаций отраслевых блоков АНО «Диалог Регионы» Сейран Ерамишян.

По его данным, в госпабликах еженедельно публикуется 1,1 млн постов, которые собирают свыше 4 млн реакций людей. Сегодня там можно найти не только официальную информацию, но и полезные сервисы. Например, можно подать обращение, записать ребенка в кружок или секцию.

1 декабря прошлого года вступил в силу федеральный закон, обязывающий чиновников и бюджетников вести официальные страницы в соцсетях. Социологическое исследование показало, что интерес к госпабликам за последние полгода вырос. В целом по стране 40% респондентов считают, что госпаблики повысили эффективность взаимодействия государства и граждан. В Югре 59% опрошенных встречали госпаблики в социальных сетях, 46% читают их на постоянной основе.