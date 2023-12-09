16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  91,6402   EUR  98,8409  

Новости

Больше новостей
Вы когда-нибудь ходили на публичные слушания?
Комментировать
0
Запрет мобильных телефонов на уроках в школах - это...
Комментировать
0
Больше опросов

Среди югорчан растет интерес с госпабликам

46% югорчан регулярно читают госпаблики в соцсетях

Среди югорчан растет интерес с госпабликам
Фото: ru.freepik.com

В ХМАО растет интерес к госпабликам в соцсетях. На сегодняшний день через госпаблики регистрируется до 50% обращений жителей округа. Такая информация была озвучена на форуме «Госпаблики Югры. Итоги — 2023».

«В 2020 году через госпаблики регистрировалось 5% обращений граждан, сегодня — порядка 50%. Если раньше граждане больше публиковали свои жалобы, просьбы в неофициальных сообществах, то сегодня люди идут в госпаблик за официальным ответом, обратной связью», — рассказал руководитель отдела по работе с официальными страницами организаций отраслевых блоков АНО «Диалог Регионы» Сейран Ерамишян.

По его данным, в госпабликах еженедельно публикуется 1,1 млн постов, которые собирают свыше 4 млн реакций людей. Сегодня там можно найти не только официальную информацию, но и полезные сервисы. Например, можно подать обращение, записать ребенка в кружок или секцию.

1 декабря прошлого года вступил в силу федеральный закон, обязывающий чиновников и бюджетников вести официальные страницы в соцсетях. Социологическое исследование показало, что интерес к госпабликам за последние полгода вырос. В целом по стране 40% респондентов считают, что госпаблики повысили эффективность взаимодействия государства и граждан. В Югре 59% опрошенных встречали госпаблики в социальных сетях, 46% читают их на постоянной основе.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 16:08, просмотров: 121, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Владимир Путин объявил о выдвижении на пятый президентский срок 647
  2. ​Дублер Транссиба через Югру – проект столетия, если он реализуется – это вдохнет жизнь в огромную территорию 416
  3. ​В аэропортах югорских городов задержали несколько рейсов 384
  4. ​Сургутян предупредили об опасности поездок на снегоходной технике 379
  5. ​Брак иностранца и югорчанки завершился уголовным делом 339
  6. ​Актировка: 1-8 классы второй смены 332
  7. ​В Белоярском районе ХМАО открыли сноу-парк для экстремалов 330
  8. У мэра Ханты-Мансийска появилась новая должность 324
  9. ​В Ханты-Мансийске из огня спасли 5 человек 256
  10. ​Росстат констатировал, что бедность сократилась на 10 процентов. Значит, в экономике все хорошо? (Опять нет) 230
  1. В детсады и школы Югры поставляли опасную продукцию 2570
  2. ​Актировка: 1-11 классы первой смены 1779
  3. Жительница Лангепаса до смерти забила своего ребенка 1603
  4. ​В ХМАО из-за морозов подорожает отопление 1577
  5. В Сургуте пассажиры больше часа ждали автобус и устроили давку 1570
  6. Новогодние процедуры: преображаемся к праздникам 1448
  7. В Сургуте продали ТРЦ, который принадлежал опальному бизнесмену 1444
  8. КВНщики из Сургута снялись в популярном сериале 1269
  9. ​Дайте два 1225
  10. ​Актировка: 1-11 классы первой смены 1224
  1. ​Большой гуманитарный форум пройдет в Ханты-Мансийске 33588
  2. В ХМАО не исключена первая в этом году актировка 6758
  3. Стены помнят. Пока помнят… 4505
  4. ​Югорским пенсионерам выплатят по тысяче рублей 4153
  5. ​Закон и мифотворчество 3361
  6. ​Одноэтажный Сургут 3176
  7. Звоните участковому 2989
  8. Самая большая новогодняя елка в Сургуте будет 20 метров в высоту 2920
  9. Встреча наследника российского престола и шведского ученого в Сургуте 2839
  10. ​А вот в Иркутске… 2771

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика