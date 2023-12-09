Пять чиновников уволили в ХМАО из-за коррупционных нарушений

Прокуроры ХМАО с начала 2023 года выявили свыше 1 500 нарушений. К дисциплинарной ответственности привлекли более 260 должностных лиц. Об этом говорится в отчете региональной прокуратуры, подготовленном к Международному дню борьбы с коррупцией.

«В связи с утратой доверия уволено 5 чиновников, не сообщивших о склонении их к совершению коррупционных нарушений и не принявших мер к урегулированию конфликта интересов. За нарушения, влекущие административную ответственность, наказано 63 лица, размер наложенных на них штрафов превысил 25 млн рублей», - сказано в сообщении.

По материалам прокурорских проверок против коррупционеров возбудили 45 уголовных дел. С них взыскали свыше 138 млн рублей.