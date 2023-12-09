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У мэра Ханты-Мансийска появилась новая должность

Мэрам Ханты-Мансийска и Когалыма добавили полномочий

У мэра Ханты-Мансийска появилась новая должность
Фото: ru.freepik.com

В ХМАО избраны новые председатель и заместитель председателя совета муниципальных образований округа. Новые должности получили мэры Ханты-Мансийска и Когалыма, сообщает пресс-служба регионального правительства.

«По итогам голосования новым председателем стал глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин, заместителем председателя избран глава города Когалыма Николай Пальчиков, исполнительным директором назначена Оксана Лунгите, ранее занимавшая должность начальника управления общественных связей администрации города Ханты-Мансийска», - сказано в сообщении.

Совет призван выступать площадкой для диалога между представителями регионального и муниципального уровней, отметил первый замгубернатора ХМАО Алексей Шипилов. «Ассоциация должна стать действенным инструментом по защите прав и интересов муниципальных образований, руководителей и служащих муниципальных образований», - добавил он.


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Сегодня в 13:47, просмотров: 50, комментариев: 0
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