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Шахматные баталии проходят в ХМАО

Международный шахматный турнир «Игра началась!» стартовал в Югре

Шахматные баталии проходят в ХМАО
Фото: телеграм-канал "Югра официально"

В ХМАО стартовал шахматный турнир «Игра началась!». Сборная округа играет с командой Монголии. В баталиях участвуют два десятка спортсменов, сообщает телеграм-канал «Югра официально».

Презентация соревнований состоялась накануне, 8 декабря, на выставке-форуме «Россия». «Огромное количество югорчан занимаются физкультурой и спортом, и сегодняшнее событие - именно об этом. Внедряя шахматное образование, шахматную культуру, мы воспитываем в молодых ребятах логику, патриотизм и правильное отношение к жизни», - отметил заместитель губернатора Югры Владислав Нигматулин.


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Сегодня в 12:54, просмотров: 62, комментариев: 0
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