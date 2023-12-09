Международный шахматный турнир «Игра началась!» стартовал в Югре

В ХМАО стартовал шахматный турнир «Игра началась!». Сборная округа играет с командой Монголии. В баталиях участвуют два десятка спортсменов, сообщает телеграм-канал «Югра официально».

Презентация соревнований состоялась накануне, 8 декабря, на выставке-форуме «Россия». «Огромное количество югорчан занимаются физкультурой и спортом, и сегодняшнее событие - именно об этом. Внедряя шахматное образование, шахматную культуру, мы воспитываем в молодых ребятах логику, патриотизм и правильное отношение к жизни», - отметил заместитель губернатора Югры Владислав Нигматулин.