Сноу-парк для зимних видов спорта открыли в Белоярском районе

В Белоярском районе ХМАО накануне, 8 декабря, состоялось открытие сноу-парка, где все желающие смогут заниматься зимними видами спорта. Об этом сообщил глава муниципалитета Сергей Маненков.

«Это место состоит из четырехскатных горок для тюбинга, учебного склона для сноуборда и сноуборд парка с фигурами для трюков, рассчитанных на людей с начальным уровнем подготовки. Склон включает в себя фигуры разной категорий сложности», - написал Сергей Маненков в своем телеграм-канале.

На открытии сноу-парка выступили профессиональные сноубордисты из Москвы. Они выполнили трюки под музыку столичного диджея Овенбоя. Также для всех желающих спортсмены провели мастер-классы.

«Уверен, что объект будет привлекать не только жителей Белоярского, но и соседних районов, популяризировать зимние виды спорта среди молодежи. Парк будет развиваться», - добавил Сергей Маненков.