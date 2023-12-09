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​В Белоярском районе ХМАО открыли сноу-парк для экстремалов

Сноу-парк для зимних видов спорта открыли в Белоярском районе

​В Белоярском районе ХМАО открыли сноу-парк для экстремалов
Фото: телеграм-канал Сергея Маненкова

В Белоярском районе ХМАО накануне, 8 декабря, состоялось открытие сноу-парка, где все желающие смогут заниматься зимними видами спорта. Об этом сообщил глава муниципалитета Сергей Маненков.

«Это место состоит из четырехскатных горок для тюбинга, учебного склона для сноуборда и сноуборд парка с фигурами для трюков, рассчитанных на людей с начальным уровнем подготовки. Склон включает в себя фигуры разной категорий сложности», - написал Сергей Маненков в своем телеграм-канале.

На открытии сноу-парка выступили профессиональные сноубордисты из Москвы. Они выполнили трюки под музыку столичного диджея Овенбоя. Также для всех желающих спортсмены провели мастер-классы.

«Уверен, что объект будет привлекать не только жителей Белоярского, но и соседних районов, популяризировать зимние виды спорта среди молодежи. Парк будет развиваться», - добавил Сергей Маненков.


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Сегодня в 12:35, просмотров: 77, комментариев: 0
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