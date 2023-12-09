Полицейские возбудили уголовное дело после брака югорчанки и мигранта

В полицию Сургутского района обратился 35-летний иностранец, чтобы оформить разрешение на временное проживание в России. Ранее мужчина зарегистрировал брак с 39-летней местной жительницей. Полицейские установили, что женщина вышла замуж за мигранта, чтобы он мог получить разрешительные документы. Для достоверности брака родственница иностранца зарегистрировала новобрачных в поселке Федоровский.

Сургутский районный суд признал брак фиктивным. Кроме того, в отношении родственницы мигранта возбудили уголовное дело по статье о фиктивной регистрации. Ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

«Фигурантке избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении», - уточнили в ОМВД России по Сургутскому району.