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В ХМАО микроавтобус с пассажирами застрял на трассе в мороз

Автоинспекторы спасли людей из заглохшего на югорской трассе микроавтобуса

В ХМАО микроавтобус с пассажирами застрял на трассе в мороз
Фото: телеграм-канал "Госавтоинспекция ХМАО"

В Сургутском районе госавтоинспекторы помогли водителю и пассажирам микроавтобуса, который заглох на трассе в мороз. Об этом сообщает телеграм-канал окружной Госавтоинспекции.

Инцидент произошел на 59 км дороги Сургут - Нижневартовск. Сотрудники ДПС Александр Соколов и Анна Мельникова заметили на обочине дороге микроавтобус с включенными аварийными сигналами. Оказалось, что автомобиль заглох во время движения. В микроавтобусе находились пятнадцать человек, а в салоне чувствовалась прохлада.

«Инспекторы незамедлительно приняли решение отправлять людей попутным транспортом в ближайший населенный пункт Ульт-Ягун. На двух легковых автомобилях и газели одной из нефтяных компаний людей доставили в пункт обогрева, развернувшийся в местной школе. Отогрев и напоив теплым чаем, людей доставили резервным автобусом в город Нижневартовск», - рассказали в ведомстве.

Никто из пассажиров не пострадал.


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Сегодня в 13:18, просмотров: 108, комментариев: 0
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