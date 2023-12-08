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В детсады и школы Югры поставляли опасную продукцию

Россельхозназдор перечислил регионы с нарушениями при поставке продуктов в сады и школы

В детсады и школы Югры поставляли опасную продукцию
Фото: ru.freepik.com

В Югре требованиям санитарного законодательства не соответствует 28,7% продукции, поставляемой в детсады и школы. В социальные учреждения доставляли товары с нарушениями, сообщили «Известия» со ссылкой на отчет Россельхознадзора. Всего в округе проверили 30 организаций.

Отметим, что лидерами по поставке небезопасной продукции в сады и школы стали Ярославская (64%), Тверская (56,8%), Ростовская (54,2%), Мурманская (51,3%) области, а также Карелия (46,8%).

Россельхозназдор проверил почти 16 тысяч учреждений России и девять тысяч поставщиков. Три тысячи из них предоставляли социальным учреждениям товары с нарушениями. Например, краснодарское ООО «Южный молочный завод» ввело в оборот 9 тонн молока неустановленного происхождения.


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Сегодня в 11:01, просмотров: 163, комментариев: 0
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