Жители Сургута чаще остальных югорчан выбирают частные дома

В ХМАО растет спрос на частные дома. По итогам 11 месяцев этого года доля индивидуального жилищного строительства в общем объеме ввода жилья в округе составила 40%. В цифрах это 248,7 тыс. кв. м. жилья из 689,7 тыс. общего объема, сообщает телеграм-канал окружного департамента строительства и ЖКХ.

Чаще других в Югре собственный дом выбирают жители Сургута и Сургутского района - более 40 тысяч кв. м. Популярностью частные дома также пользуются у жителей Ханты-Мансийска, где построено почти 25 тыс. кв.м. ИЖС.

«Особый спрос на ИЖС начался во время пандемии в 2020. Когда был локдаун, то жители многоэтажек уезжали на дачи, кто–то снимал дома в поселках. Многие именно тогда задумались о том, что жить в коттедже комфортнее – своя территория. Сейчас в стране на всех уровнях власти идет поддержка и стимулирование ИЖС. Потенциал у ИЖС огромный в округе в частности и в России в целом», - объяснил причины растущего спроса на частные дома директор регионального депстроя Матвей Каров.