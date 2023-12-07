Энергосистема одного из самых северных городов округа подготовлена к испытаниям холодом

Декабрь – один из самых сложных месяцев для электросетевых компаний ХМАО. В это время традиционно ожидается рост нагрузки на электрические сети в связи с понижением температуры воздуха, праздниками и новогодними каникулами. Напомним также, что декабрь – месяц с самым коротким световым днем, а значит население и предприятия используют электричество гораздо активнее, чем в другие месяцы года. О том, как энергосистема одного из самых северных городов округа подготовлена к этим испытаниям, рассказали специалисты «Радужнинских городских энергетических сетей» (филиал АО «Горэлектросеть»).

«Для постоянного контроля за энергообъектами «РГЭС» использует современные технологии передачи данных. Практически все трансформаторные подстанции связаны волоконно-оптическими линиями, а на особо удаленных объектах используются технологии 3G/4G. Эти технологии обеспечивают мгновенное реагирование на изменения в электросети и полностью вытеснили передачу данных по радиоканалу в резервный вид связи. Оптоволокно и 4G позволили филиалу создать собственную систему видеонаблюдения с целью обеспечения безопасности персонала, визуального контроля событий в режиме реального времени и их фиксации в архиве. Интернет-технологии позволяют нам первыми узнавать о нештатных ситуациях в сетях, а также сократить время реагирования оперативных дежурных бригад. Сейчас наши специалисты выезжают на объект в течение пары минут», - рассказывает Владимир Матросов, начальник службы релейной защиты, автоматики и телемеханики «РГЭС».

В рамках программы по переоборудованию энергообъектов сотрудники филиала проводят ретрофит устаревшего оборудования. Ретрофит – это модернизация оборудования, предусматривающая добавление передовых технологий или их свойств к действующим системам. В частности, энергетики занимаются оснащением электроустановок реклоузерами, современными вакуумными выключателями, микропроцессорными устройствами релейной защиты и автоматики, новыми автоматическими выключателями с функциями управления и автоматики. Ввод в работу противоаварийной автоматики обеспечивает в нештатной ситуации подачу электроэнергии потребителю без участия оперативного персонала в течении нескольких секунд. Для обеспечения контроля за расходом и качеством поставляемой электроэнергии устанавливаются приборы учета э/э, обеспечивающие измерения и осциллографирование более 20 параметров электросети. Эти работы ведутся в плановом режиме, незаметно для конечных потребителей.

Кроме того, специалисты РГЭС проводят периодические осмотры, измерения и высоковольтные испытания трансформаторных подстанций и распределительных пунктов Радужного. В круглосуточном режиме работает центральная-диспетчерская служба предприятия, которая будет усилена дополнительными дежурными бригадами и спецтехникой в сильные морозы, новогоднюю ночь и Рождество.