Прокуратура помогла десяткам югорских семей, которые несколько лет жили в аварийных домах

В Березовском районе ХМАО десятки семей годами жили в аварийных домах. Решить вопрос с жильем югорчанам помогла прокуратура, сообщает пресс-служба окружного надзорного ведомства.

В прокуратуре установили, что 31 семья из поселка Березово проживала в трех многоквартирных домах, которые еще в 2018 - 2019 годах признали аварийными. Находиться в зданиях было опасно для здоровья и жизни, однако администрация муниципалитета не предоставляла людям другое жилье.

«Прокурор района внес представление в адрес главы Березовского района, потребовав обеспечить семьи жильем. Представление рассмотрено и удовлетворено. Благодаря вмешательству надзорного ведомства 50 граждан переселились из аварийного жилья в благоустроенные квартиры», - отметили в пресс-службе прокуратуры.