Югорчане могут помочь бездомным животным в рамках акции «сНежный пес»

В Югре вновь проходит зоозащитная акция «сНежный пес». Присоединиться к ней и помочь бездомным животным могут все желающие. В рамках акции можно приносить корма в приюты для собак и кошек, а также приютить кого-то из них, сообщает департамент молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей Югры.

«Приглашаем всех югорчан присоединиться к зоозащитной акции и оказать помощь братьям нашим меньшим. Беспризорные животные появляются на улицах, а затем попадают в приюты не сами по себе, в этом, к сожалению, виноваты люди. Все вместе мы поможем животным выжить в суровую зиму, а кому-то повезет больше – он найдет новый дом и верных хозяев! В ходе акции югорчанам доступна бесплатная вакцинация питомцев от бешенства и регистрация в ГИС «Домашние животные». Юные жители региона смогут посетить «Уроки добра» и узнать об ответственном отношении к собакам и кошкам», – сказано в сообщении.

За время проведения подобных мероприятий в Югре 770 собак нашли новых хозяев, собрано более 49 тысяч килограммов кормов. Кроме того, в детсадах и школах округа прошло более 27 тысяч «Уроков Добра», в которых приняли участие более 667 тысяч детей, а также чипированы и вакцинированы суммарно около 7 000 собак.